تیراندازی بازیهای آسیایی؛ تیم ایران پنجم شد
تیم تیراندازی کشورمان در بخش تفنگ ۱۰ متر بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در جایگاه پنجم ایستاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز رقابتهای تیراندازی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی- ناگویا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر آقایان در خط آتش ایستادند.
در پایان دور مقدماتی، امیرمحمد نکونام با ۶۲۸/۹ امتیاز و تنها ۰/۶ امتیاز اختلاف در رده دهم ایستاد و از صعود به مرحله نهایی باز ماند.
پوریا نوروزیان با ۶۲۶/۵ امتیاز هجدهم شد و هادی قرهباغی با ۶۲۵/۳ امتیاز در جایگاه بیستم قرار گرفت.
همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و قرهباغی با ۱۸۸۰/۷ امتیاز در بین ۱۳ تیم پس از چین، هند، کره جنوبی و اندونزی در جایگاه پنجم ایستاد.
هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی، به عنوان سرمربی و امیرحسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارند.
رقابتهای تیراندازی در تفنگ ۱۰ متر میکس فردا (۳۱ شهریور) پیگیری میشود. امیرمحمد نکونام و شرمینه چهلامیرانی نمایندگان کشورمان در این بخش خواهند بود.