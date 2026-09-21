به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی- ناگویا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر آقایان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی، امیرمحمد نکونام با ۶۲۸/۹ امتیاز و تنها ۰/۶ امتیاز اختلاف در رده دهم ایستاد و از صعود به مرحله نهایی باز ماند.

پوریا نوروزیان با ۶۲۶/۵ امتیاز هجدهم شد و هادی قره‌باغی با ۶۲۵/۳ امتیاز در جایگاه بیستم قرار گرفت.

همچنین تیم ایران با ترکیب نکونام، نوروزیان و قره‌باغی با ۱۸۸۰/۷ امتیاز در بین ۱۳ تیم پس از چین، هند، کره جنوبی و اندونزی در جایگاه پنجم ایستاد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی، به عنوان سرمربی و امیرحسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارند.

رقابت‌های تیراندازی در تفنگ ۱۰ متر میکس فردا (۳۱ شهریور) پیگیری می‌شود. امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل‌امیرانی نمایندگان کشورمان در این بخش خواهند بود.