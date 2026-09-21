پخش زنده
امروز: -
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه همکاریهای کشاورزی با ازبکستان، وارد تاشکند شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در رأس هیئتی عالیرتبه متشکل از ۱۲۰ نفر از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به منظور برگزاری نخستین «کمیته راهبردی همکاریهای کشاورزی» و «همایش فعالان اقتصادی» میان ایران و ازبکستان، وارد تاشکند، پایتخت ازبکستان شد.
این سفر با هدف تقویت مناسبات دوجانبه در حوزه کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل دو کشور صورت گرفته است.
هیئت ۱۲۰ نفره ایرانی در جریان این سفر، ضمن حضور در نشستهای تخصصی، زمینههای توسعه همکاری در حوزههای متنوع کشاورزی، تجارت محصولات و نهادههای دامی و زراعی و همچنین ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری مشترک را به صورت کارشناسی بررسی خواهند کرد.
برگزاری نخستین کمیته راهبری همکاریهای کشاورزی ایران و ازبکستان، اقدامی عملی در جهت اجرای اولویتهای دولت چهاردهم مبنی بر گسترش و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای حوزه اوراسیا از جمله جمهوری ازبکستان محسوب میشود.
انتظار میرود این نشستها و همایشهای اقتصادی، گامی موثر در جهت تسهیل تبادلات تجاری و ارتقای همکاریهای بخش کشاورزی دو کشور در آینده نزدیک باشد.