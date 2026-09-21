یاد شهدای دانش آموز و دانشجو در اجتماع دویست‌ و چهارم مردم بهارستان

دویست‌ و چهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، با حضور اقشار مختلف مردم در میادین و خیابان‌ های شهرهای صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر برگزار شد.