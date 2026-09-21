یاد شهدای دانش آموز و دانشجو در اجتماع دویست و چهارم مردم بهارستان
دویست و چهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، با حضور اقشار مختلف مردم در میادین و خیابان های شهرهای صالحیه، گلستان و نسیمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شرکتکنندگان در این اجتماع با ابراز همدردی با خانوادههای شهدای دانشآموز و دانشجوی جنگ ۴۰ روزه، تأکید کردند که نسل جوان، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، تصمیمسازان آینده کشور هستند و هدف قرار دادن این قشر، تلاش برای تضعیف امید، پویایی و مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی ایران است.
حاضران همچنین در آستانه آغاز سال تحصیلی، بر حمایت از خانوادههای ۴۵۹ دانشآموز و دانشجویی که در جریان جنگ ۴۰ روزه جان خود را از دست دادهاند، تأکید کردند.