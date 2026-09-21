به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز رقابت‌های ووشو بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، زهرا کیانی پرچمدار ایران، در بخش تالو فرم «چانگ‌چوان» به رقابت با ۱۵ حریف آسیایی خود پرداخت و به عنوان چهارمی رسید.

کیانی با اجرای فرم امتیاز ۹،۷۰۳ را از داوران گرفت. در این فرم نماینده هنگ‌کنگ با ۹،۷۱۳ اول شد، نماینده ماکائو با امتیاز ۹،۷۱۰ دوم شد و نماینده اندونزی هم با امتیاز ۹،۷۰۶ سوم شد تا نماینده شایسته کشورمان با سه هزارم اختلاف امتیاز در نهایت با ۹،۷۰۳ بعنوان چهارمی بسنده کند.