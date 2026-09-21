ووشو بازیهای آسیایی؛ زهرا کیانی در رده چهارم ایستاد
زهرا کیانی، نماینده کشورمان در بخش تالو رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی ناگویا به عنوان چهارمی دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، زهرا کیانی پرچمدار ایران، در بخش تالو فرم «چانگچوان» به رقابت با ۱۵ حریف آسیایی خود پرداخت و به عنوان چهارمی رسید.
کیانی با اجرای فرم امتیاز ۹،۷۰۳ را از داوران گرفت. در این فرم نماینده هنگکنگ با ۹،۷۱۳ اول شد، نماینده ماکائو با امتیاز ۹،۷۱۰ دوم شد و نماینده اندونزی هم با امتیاز ۹،۷۰۶ سوم شد تا نماینده شایسته کشورمان با سه هزارم اختلاف امتیاز در نهایت با ۹،۷۰۳ بعنوان چهارمی بسنده کند.