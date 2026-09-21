شنای بازیهای آسیایی؛ صعود عباسی و مطاعی به مرحله نهایی
هومر عباسی و امیر مطاعی، نمایندگان کشورمان در مسابقات شنا بازیهای آسیایی ناگویا به مرحله نهایی صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز رقابتهای شنا بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا، هومر عباسی در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و با ثبت زمان ۲۵ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه، ضمن شکست رکورد ملی به مرحله نهایی این ماده راه یافت.
هومر عباسی در گروه نخست مقدماتی در خط ۶ مسابقه داد و در این گروه دوم شد. زمان ورودی او برای این رقابت نیز ۲۵.۵۱ ثانیه ثبت شده بود، بنابراین هومر عباسی بار دیگر رکورد ملی این ماده را به نام خودش به ثبت رساند.
با صعود عباسی به فینال، نام یک شناگر ایرانی پس از ۱۶ سال بار دیگر در فینال انفرادی بازیهای آسیایی قرار گرفت.
هومر عباسی در ادامه رقابتهای شنا در فینال ۵۰ متر کرال پشت در مرکز آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) حدود ساعت ۱۷ به مصاف فینالیستهای این ماده می رود.
امیر مطاعی به مرحله نهایی ۱۰۰ متر قورباغه رسید
امیر مطاعی، رکورددار ملی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه ایران، با حضور در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا، به مرحله نهایی این ماده راه یافت.
امیر مطاعی در دسته سوم و خط هفتم به آب زد و با ثبت زمان ۱ دقیقه و ۶۶ صدم ثانیه در جایگاه هشتم مرحله مقدماتی قرار گرفت و جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد.
مطاعی با این زمان، رکورد ملی پیشین این ماده را که با زمان ۱:۰۲.۱۲ در اختیار خودش بود، بهبود بخشید.
در دومین روز مسابقات شنا، هومر عباسی و امیر مطاعی با صعود به مرحله نهایی، شنای ایران را پس از ۱۶ سال بار دیگر در جمع فینالیستهای بازیهای آسیایی قرار دادند.
فینال ۱۰۰ متر قورباغه مردان در ادامه رقابتهای شنای بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا برگزار می شود.
پایان رقابت سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد
سامیار عبدلی، سریعترین شناگر ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر آزاد بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به کار خود در این ماده پایان داد.
سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی ۵۰ متر آزاد، در دسته پنجم و خط ششم به آب زد و این ماده را با زمان ۲۲.۴۴ ثانیه به پایان رساند.
با این نتیجه، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد عملکرد خوبی داشت و مرحله مقدماتی را در شرایطی به پایان رساند که فقط سه صدم ثانیه با رکورد خود، فاصله داشت.