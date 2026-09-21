اجتماع شبانه مردم پردیس؛ تأکید بر ادامه مسیر علم و پیشرفت کشور
در دویست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی در شهرستان پردیس، حاضران با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و دانشجو، بر ادامه مسیر علم، پیشرفت و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
همزمان با آغاز سال تحصیلی، میدان شهید رئیسی پردیس بار دیگر شاهد حضور مردم در اجتماع شبانه بود؛ اجتماعی که این بار با یاد دانشآموزان و دانشجویانی همراه شد که در جریان جنگ ۴۰ روزه شهید شدند.
حاضران در این اجتماع، نسل جوان و دانشآموزان و دانشجویان را سرمایههای علمی و آیندهساز کشور دانستند و تأکید کردند شهادت فرزندان ایران، خللی در مسیر پیشرفت علمی و استقلال کشور ایجاد نخواهد کرد.