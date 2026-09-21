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آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید بود که بیش از هشت دهه به فعالیتهای علمی و فرهنگی پرداخت و بعد از یک دوره بیماری در سن ۹۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید بود که بیش از هشت دهه به فعالیتهای علمی و فرهنگی پرداخت و بعد از یک دوره بیماری در سن ۹۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
تولد
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، ۸ رمضان سال ۱۳۴۶ق، ۱۰ اسفند سال ۱۳۰۶ش در قم زاده شد. پدر او آیت الله سید احمد شبیری زنجانی، از عالمان دوره خود بوده و ۲۵ سال در مدرسه سیّد زنجان، مشغول به تحصیل و تدریس بوده است. سید احمد، از ۲ جمادیالثانی ۱۳۴۶ق ساکن قم و از نزدیکان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم بوده است.
تحصیلات
آیت الله شبیری زنجانی، دروس حوزوی را از سال ۱۳۵۹ قمری آغاز کرد و دروس دوره سطح را در سه یا چهار سال به پایان برد. پس از آن در درس آیت الله سید صدرالدین صدر حاضر شد و کمسنترین شرکتکننده در این درس بود. وی دو بار در سالهای ۱۳۷۳ق و ۱۳۷۴ق به حوزه علمیه نجف رفت و در درسهای خارج فقه آیات سید عبدالهادی شیرازی و سید محسن طباطبائی حکیم شرکت کرد. او همچنین در درس فقه و اصول آیت الله سید ابوالقاسم خویی حاضر میشد. آیت الله شبیری در درس خارج فقه و خارج اصول نزد آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی شرکت کرد و کتاب الغصب، کتاب الاجاره، و کتاب الصلوة را از وی آموخت. سید موسی شبیری زنجانی همچنین ۲۱ سال در درس خارج فقه سید محمد محقق داماد به همراه امام موسی صدر و سیدمحمد بهشتی شرکت کرد و یک دوره کامل درس خارج اصول را نیز از وی فراگرفت. او، امام موسی صدر را به عنوان اولین هممباحث و یکی از عوامل علاقهمندیاش به دروس حوزوی معرفی کرده است.
آغاز تدریس درس خارج
آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی در دهه ۱۳۴۰ شمسی، از استادان مدرسه حقانی در قم بود. او تدریس خارج فقه در موضوع کتاب الحج را پیش از سال ۱۳۸۸ق (حدوداً بعد از ۴۰ سالگی) و در زمان حیات استاد خود سید محمد محقق داماد آغاز کرد و این درس ۱۵ سال طول کشید. درس خارج اصول نیز سالها از درسهای اصلی وی بود، اما ادامه نیافته و نکات لازم اصولی را، در ضمن درس خارج فقه بیان میکرد.
آثار
تحقیق رجال نجاشی: این کتاب در سال ۱۴۱۶ق (۱۳۷۴ش) توسط انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به چاپ رسید. تحقیق این اثر، با استفاده از ۱۴ نسخه رجال نجاشی صورت گرفته است.
تعلیقه بر کتاب «آشنای حق»: آشنای حق، شامل آثار و احوال عرفانی آقا محمد بیدآبادی (سده ۱۲ق) است. این کتاب در سال ۱۳۹۱ش از سوی انتشارات خویی چاپ شد. کتاب اصلی در سال ۱۳۷۹ش از سوی نشر نهاوندی انتشار یافته است.
جرعهای از دریا: کتابی چهار جلدی، حاوی مقالات، تعلیقات و بیانات شفاهی آیت الله شبیری زنجانی است. هر جلد این کتاب دارای سه فصل عربی، فارسی و طریقیات است. فصل «طریقیات» پارهای از گفتههای وی در مسیر خانه تا حرم حضرت معصومه (س) است. فصل اول این کتاب، حاوی ۱۴ اثر فارسی، شامل مقالات، مصاحبهها و تعلیقههای وی بر آثار فارسی است. فصل دوم، هشت اثر عربی است که بیشتر آنها تعلیقات است و فصل پایانی کتاب، طریقیات است که نکاتی علمی، تاریخی و اخلاقی را بازگو میکند و اشاراتی به شرح حال و ویژگیهای عالمان دین دارد. این کتاب در چهار جلد از سوی مؤسسه کتابشناسی شیعه در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ش در قم و به زبان فارسی چاپ شد.
فعالیتها
تأسیس مدرسه فقهی امام محمد باقر (ع): این مدرسه در ۱۳۸۰ش تأسیس شد و هدف از راهاندازی آن، مطالعات فقهی و پرورش فقیهان قویبنیه اعلام شده است. دوره آموزشی این مدرسه، از پایه هفتم حوزه آغاز میشود و مجموعا ۱۲ سال ادامه مییابد.
مرکز فقهی امام محمد باقر (ع): با هدف احیای آثار آیت الله سید احمد شبیری زنجانی و نشر آثار آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، در اردیبهشت ۱۳۹۱ش تأسیس شد و در حوزه علوم فقه، اصول فقه، رجال، و فقه الحدیث فعالیت میکند. پاسخگویی به سوالات شرعی، تدوین و تنظیم دروس خارج آیت الله شبیری زنجانی، و تدوین متون درسی و کمکدرسی حوزه، بخشی از اقدامات این مرکز است.
همچنین آیت الله شبیری زنجانی برخی از اعلامیههای علیه نظام پهلوی را در دوران مبارزه نهضت انقلاب اسلامی امضاء کرده است.
این مرجع تقلید سالها نماز جماعت را در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پس از درگذشت پدرش، آیت الله سید احمد شبیری زنجانی اقامه می کرد.