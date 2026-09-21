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آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجعی از تبار علمای زنجان ، مرجع عالیقدر جهان تشیع و از فقهای برجسته حوزه علمیه، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ دفتر آیتالله شبیری زنجانی اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع) و مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاءالله پیوست.
دفتر آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیهای درگذشت این مرجع تقلید را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتالله العظمی شبیری زنجانی (قدسالله سرهالشریف) به لقاءالله پیوست.»
دفتر ایشان همچنین با تسلیت این ضایعه به محضر حضرت ولیعصر (عج)، حوزههای علمیه، مردم ایران و علاقهمندان مرجعیت در سراسر جهان اعلام کرد که زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین پیکر ایشان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید، پس از یک دوره بیماری و در ۹۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
ایشان ۱۰ اسفند ۱۳۰۶ در قم متولد شد. پدرش، آیتالله سید احمد شبیری زنجانی، از عالمان شناختهشده و از چهرههای علمی برخاسته از زنجان بود که سالها در حوزه علمیه این شهر به تحصیل و تدریس پرداخت.
آیتالله شبیری زنجانی بیش از هشت دهه در عرصههای علمی و فرهنگی حوزه فعالیت داشت و از شاگردان برجسته شماری از مراجع و استادان نامدار حوزههای علمیه بود.
او همچنین سالها در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اقامه نماز جماعت داشت و آثار علمی متعددی از وی به یادگار مانده است.