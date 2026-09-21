به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید در ۹۹ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

متن اطلاعیه دفتر این مرجع تقلید به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"

روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) ومرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف) به لقاء الله پیوست.

عمر بابرکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقیة الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و حوزه‌های مبارکه علمیه و مردم شریف ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع می‌رساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقبا اعلام خواهد گردید.

دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف)