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آیتالله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید که در پی بیماری ریوی در بیمارستان بستری شده بود، درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ومرجع عالیقدر جهان تشیّع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاء الله پیوست.
در این اطلاعیه آمده است: عمر با برکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.
اطلاعیه ادامه یافتهاست: ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانگداز به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقیة الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و حوزههای مبارکه علمیه و مردم شریف ایران و علاقهمندان مرجعیت در همه نقاط جهان، به اطلاع میرساند مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، متعاقبا اعلام خواهد شد.