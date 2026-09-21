مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با مهدی کریمی زارچی، مدیرکل صداوسیما دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

هم‌افزایی آموزش و پرورش و صدا و سیمای البرز در آستانه سال تحصیلی جدید

هم‌افزایی آموزش و پرورش و صدا و سیمای البرز در آستانه سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این نشست که با محوریت استقبال از بهار تعلیم و تربیت برگزار شد، طرفین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای پوشش «پروژه آغاز سال تحصیلی جدید»، تبیین دستاورد‌های آموزش و پرورش و اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کردند.

مدیرکل صدا و سیمای البرز با اشاره به اولویت برنامه‌سازی برای نسل جوان، صدا و سیمای البرز را بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: ارتقای آموزش دانش آموزان هدف مشارکتی است که آموزش و پرورش و صداوسیما دنبال می کنند.

فرزاد شعبانی نیز ضمن قدردانی از همراهی صدا و سیما، تصریح کرد که همکاری نزدیک با صدا و سیما نقش بسزایی در کاهش دغدغه‌های والدین و ایجاد شور و نشاط در آستانه اول مهر خواهد داشت.

گفتنی است پس از این دیدار، مدیرکل آموزش و پرورش استان با حضور در برنامه زنده «امروز البرز»، آخرین وضعیت آمادگی مدارس و برنامه‌های اجرایی برای سال تحصیلی جدید را برای شهروندان تشریح کرد.