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مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با مهدی کریمی زارچی، مدیرکل صداوسیما دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، در این نشست که با محوریت استقبال از بهار تعلیم و تربیت برگزار شد، طرفین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای رسانهای برای پوشش «پروژه آغاز سال تحصیلی جدید»، تبیین دستاوردهای آموزش و پرورش و اطلاعرسانی دقیق به خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کردند.
مدیرکل صدا و سیمای البرز با اشاره به اولویت برنامهسازی برای نسل جوان، صدا و سیمای البرز را بازوی توانمند نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: ارتقای آموزش دانش آموزان هدف مشارکتی است که آموزش و پرورش و صداوسیما دنبال می کنند.
فرزاد شعبانی نیز ضمن قدردانی از همراهی صدا و سیما، تصریح کرد که همکاری نزدیک با صدا و سیما نقش بسزایی در کاهش دغدغههای والدین و ایجاد شور و نشاط در آستانه اول مهر خواهد داشت.
گفتنی است پس از این دیدار، مدیرکل آموزش و پرورش استان با حضور در برنامه زنده «امروز البرز»، آخرین وضعیت آمادگی مدارس و برنامههای اجرایی برای سال تحصیلی جدید را برای شهروندان تشریح کرد.