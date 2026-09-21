رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در اجتماع شبانه ساکنان کیش، گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، از تهدید‌ها عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل، با اشاره به تجربه دفاع مقدس و حوادث سال‌های اخیر گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف با وجود فشار‌ها و دشواری‌ها در صحنه ایستاده اند و اتکا به خداوند و حفظ روحیه مقاومت عامل عبور از تهدید‌هاست.

او با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را نشانه روحیه مقاومت و حماسه‌آفرینی آنان برشمرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ گفت: رژیم بعث عراق با پشتیبانی قدرت‌های خارجی جنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، صدام در آن زمان مدعی بود در مدت کوتاهی به تهران خواهد رسید؛ اما مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح، محاسبه های دشمن را تغییر داد.

نماینده ولی‌فقیه در عقیدتی سیاسی فراجا، آزادسازی و دفاع از مناطق مختلف کشور را نمونه‌ای از ایستادگی مردم برابر دشمن عنوان کرد و افزود: روز‌های نخست جنگ تحمیلی، امکانات نظامی کشور محدود بود، اما نیرو‌های مردمی و رزمندگان با ابتکار و فداکاری برابر دشمن ایستادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی با اشاره به نقش شهید چمران در دفاع از اهواز، ماجرای تأمین امکانات اولیه برای مقابله با تانک‌های دشمن را یادآور شد و گفت: در آن شرایط، تعدادی از جوانان تهرانی با وجود نداشتن تجربه نظامی، موتورسیکلت‌های خود را برای جبهه در اختیار رزمندگان قرار دادند و خود نیز به جمع نیرو‌های رزمنده پیوستند.

او با اشاره به حوادثی که آن را نمونه‌ای از یاری الهی دانست، به ماجرای طبس و برخی عملیات‌های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، اتکا به خدا و امید به پیروزی را حفظ کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، سختی و هزینه را بخشی از مسیر مقاومت دانست و افزود: رسیدن به پیروزی بدون تحمل دشواری ممکن نیست و ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این تجربه را پشت سر گذاشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی با اشاره به حضور مردم در اجتماع‌های شبانه پس از شهادت فرماندهان، گفت: حضور مستمر زنان و مردان در صحنه نشان می‌دهد مردم در دفاع از کشور و آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

او با اشاره به تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر پرهیز مسئولان از خطای محاسباتی، گفت: انتقام شهادت فرماندهان و شهدای اخیر، صرفاً به اقدام علیه افراد محدود نمی‌شود و به گفته او، هدف نهایی باید مقابله با ساختار‌های سلطه و دشمنی باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، با اشاره به تهدید‌های مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی برای دفاع از کشور آمادگی دارند و تهدید‌های دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.

او با تأکید بر استمرار حضور مردم در صحنه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را عامل حفظ انقلاب اسلامی دانست.