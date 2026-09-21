

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در یکشنبه ۲۹ شهریور به شرح زیر است:

با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ نخستین روز از بیست و چهارمین هفته جنگ تحمیلی سوم همراه شما هستیم جنگی که آمریکا با صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آن را آغاز کرد، اما حالا ایران شروط پایان آن را تعیین کرده. شروطی روشن و بدون ابهام که به اطلاع آمریکا رسیده و به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی اگر واشنگتن می‌خواهد از مخمصه خود ساخته‌اش خارج شود و بیشتر از این در آن دست و پا نزند راهی جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد.رئیس مجلس هم گفته تا حقوق حقه ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و آمریکایی‌ها تعهداتشان را عملی نکنند هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود ندارد البته اگر هم قرار بر ادامه جنگ باشد ملت ایران و نیرو‌های مسلح مقتدرش ترسی از آن ندارند و همانطور که قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا به دشمن هشدار داده اگر بخواهد خطایی علیه ایران مرتکب شود تمامی مراکز استقراری و منافع آن در منطقه بدون هیچ گونه محدودیت و ملاحظه‌ای هدف حملات دردناک قرار می‌گیرد، قرارگاه خاتم با کشور‌های منطقه هم اتمام حجت کرده چنانچه بخواهند علیه ایران با آمریکا همسو شوند شریک جرم تلقی می‌شوند پس دیگر انتظار نجابت و خویشتن داری از ایران نداشته باشند آن هم در شرایطی که به گزارش تلگراف ایران به راحتی توانسته آمریکا را از غرب آسیا بیرون کند با نابود کردن صد‌ها پایگاه این کشور در منطقه پایگاه‌هایی که به گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا سازی آنها چندین دهه طول می‌کشد علاوه بر این رویترز هم از فرسوده شدن توان موشکی آمریکا قرار داده.سی بی اس گفته در طول جنگ حداقل ۲۴ فروند پهپاد‌ام کیو ۹ آمریکا به ارزش ۷۲۰ میلیون دلار در آتش پدافند ایران نابود شده احتمالاً همین خسارت‌ها و ضربات مهلک بوده که راوی آگراوال سردبیر ارشد نشریه فارن پالیسی را وادار به این کرده که بگوید ترامپ به ته خط رسیده و باید به پایان آمریکا سلام کرد.جاناتان لمیر روزنامه نگار و خبرنگار سیاسی آمریکایی هم گفته فکر نمی‌کردم دوران برتری آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود در جنگ با ایران اینقدر سریع و ناگهانی به پایان برسد آمریکایی که با ادامه کنترل ایران بر تنگه دارد روز‌های سیاه اقتصادی‌اش را می‌گذراند.مجری آمریکایی بن مرسلاس با اشاره به افزایش ۹۰ درصدی قیمت گازوئیل در ماه‌های اخیر از فصل جدید اوج تقاضای گازوئیل در آمریکا خبر داده و واشنگتن پست هم اعلام کرده حدوداً یک ماه و نیم دیگر قیمت بنزین در آمریکا با جهشی بزرگ رو‌به‌رو می‌شود و اوضاع مردم این کشور را جهنمی‌تر می‌کند، مردمی که التماس‌های جیدی ونس معاون ترامپ از رأی دهندگان آمریکا برای دادن شانس دوباره به جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره را به سخره گرفته‌اند و خواستار پایان جنگ با ایران هستند.اما در این سو همزمان با حضور مداوم و مقتدر مردم در خیابان‌ها و نمایش قدرت نیرو‌های مسلح در میدان دیپلماسی فعال کشور هم در اجلاس بریکس موفق به گشایش مسیر‌های جدید برای خنثی سازی تحریم برخی کالا‌های حیاتی شد که ثمره پیگیری‌های مستقیم و شجاعانه رئیس جمهور کشورمان بوده.در آستانه سال تحصیلی جدید دانش آموزان و خانواده‌هایشان در تکاپوی خرید نوشت افزار و آغاز نوروز علم و دانش هستند البته در دانشگاه‌ها که یکی دو روزی است سال تحصیلی شروع شده دانشجو‌ها مراسم پرچم گردانی را از تجمعات شبانه به داخل دانشگاه آورده‌اند در فضای مجازی هم این روز‌ها یاد و خاطره ۱۶۸ دانش آموز غایب مدرسه شجره طیبه میناب به شدت پرتکرار شده شهدای مظلومی که هر کدامشان دلیل قاطع هستند برای انتقام.

نویسنده: فاطمه شریفی