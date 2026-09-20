مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر از اجرای موفقیت آمیز طرح لایروبی و شستشوی خطوط شبکه فاضلاب و کاهش ۴۰ درصدی پس زدگی فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی درخصوص اقدامات آبفای ماهشهر د نیمه نخست امسال گفت: در این مدت بیش از ۵۸ هزار و ۵۴۷ کیلومتر از خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر از جمله مناطق فاز ۷، فاز ۴، کوی سعدی، بخشی از خیابان سعیدی نقاط پراکنده سطح شهرستان با استفاده از تجهیزات مدرن و نیرو‌های متخصص به صورت هدفمند لایروبی و شستشو شدند.

وی با اشاره به رویکرد جدید در نگهداشت شبکه افزود: از فروردین سال گذشته، طرح لایروبی منطقه‌ای با هدف افزایش کارایی شبکه و مدیریت اصولی عملیات در دستور کار قرار گرفته است. در این روش، عملیات به صورت کامل و پیوسته از ابتدا تا انتهای مسیر انتقال فاضلاب در هر منطقه انجام میشود که نقش مؤثری در جلوگیری از گرفتگی‌های مکرر داشته است.

چاشیانی تصریح کرد: نتایج این طرح نشان میدهد که موارد پس زدگی فاضلاب در مناطق تحت پوشش حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته مدیر آبفا ماهشهر؛ مقایسه آمار شش ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نیز حاکی از کاهش موارد پس زدگی از ۶ هزار و ۳۴۹ مورد به ۳ هزار و ۷۷۵ مورد است که بیان گر تداوم تأثیر مثبت این اقدامات است.

وی با تاکید بر تداوم خدمات گسترده به شهروندان مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر در تشریح عملکرد شش ماهه، به انجام بیش از ۳ هزار و ۷۷۵ مورد عملیات رفع انسداد در شبکه فاضلاب اشاره کرد و گفت: همچنین ۲ هزار و ۳۴۱ دریچه منهول و حوضچه فاضلاب در سطح شهرستان لایروبی و شستشو شده است.

وی افزود: در راستای افزایش ایمنی معابر و جلوگیری از سرقت، تعداد ۲۶۱ مورد درب گذاری و همسطح سازی منهول‌ها با استفاده از دریچه‌های بتن فشرده و فاقد ارزش بازیافتی انجام شده است.

داوود چاشیانی بیان داشت: بهبود چشمگیر زمان رسیدگی به درخواست‌ها یکی از دستاورد‌های مهم این اقدامات، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۲۲ است.

به گفته مسئولان، مدت زمان رسیدگی به آدرس‌های ثبت شده که پیش از این گاهی بیش از یک هفته طول می‌کشید، اکنون به حداکثر ۲۴ ساعت کاهش یافته است. در شش ماه گذشته، ۳ هزار و ۷۷۵ مورد پس زدگی فاضلاب در سطح شهرستان مرتفع شده است.

وی اظهار داشت: آمادگی برای فصل بارندگی با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان، آبفا منطقه بندرماهشهر با آماده باش کامل گروه‌های امدادی و نظارت مستمر بر تلمبه خانه‌ها و تجهیزات، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از آبگرفتگی و پس زدگی فاضلاب در زمان بارندگی‌ها اندیشیده است.

چاشیانی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، بر تداوم این اقدامات پیشگیرانه و توسعه لایروبی منطق‌های در سایر نقاط شهر تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح رضایتمندی مردم و حفظ سلامت عمومی، اولویت اصلی مجموعه آبفا در ارائه خدمات است.