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با تداوم روند تأمین زمین، تکمیل طرح ها و تعیین تکلیف متقاضیان، واگذاری ۴ هزار و ۵۵۱ واحد مسکونی برای دهه فجر امسال هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار واحد مسکونی در قالب گروههای ساخت، انبوهسازی، پیمانکاری و سایر شیوههای اجرایی در سطح استان در حال اجراست.
حمید فلاح چمآسمانی تاکید کرد: بر اساس تکالیفی که در مقاطع مختلف از سوی وزارت راه و شهرسازی به استانها ابلاغ میشود، در مناسبتهایی همچون سوم خرداد، هفته دولت و دهه فجر، بخشی از واحدهای مسکونی آماده واگذاری میشوند که در هفته دولت امسال نیز در شهرهای مختلف استان و شهرهای جدید واگذاریهایی محقق شد و به تدریج متقاضیان در حال تکمیل و آمادهسازی واحدهای خود برای سکونت هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: برای دهه فجر امسال، واگذاری ۴ هزار و ۵۵۱ واحد مسکونی در سطح استان هدفگذاری شده است که این موضوع تکلیف ادارهکل در این مرحله است و در شهرهایی همچون فولادشهر و بهارستان نیز بخشی از این ظرفیت پیشبینی شده است.
فلاحچمآسمانی ادامه داد: در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تأمین مسکن محرومان، ایثارگران و خانوادههای دارای دو فرزند معلول و بیشتر نیز در دستور کار قرار دارد و برنامهریزی برای واگذاریهای جدید در قالب گروه ساخت نیز در شهرهای مختلف استان دنبال میشود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زمین در شهرستانهای استان گفت: در شهرضا طراحی اراضی به تأیید کمیسیون ماده پنج رسیده و پیمانکار آمادهسازی نیز انتخاب شده است. با تکمیل عملیات آمادهسازی، جامعه حدود ۴ هزار نفری متقاضیان این شهر بهتدریج وارد فرآیند گروهبندی و واگذاری زمین خواهند شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در کاشان نیز در اراضی ۴۰ هکتاری دانشگاه کاشان، مصوبه کمیسیون ماده پنج در ماه گذشته ابلاغ شده و برنامهریزی برای اجرای تعهدات استان در قالب گروه ساخت در ماههای آینده انجام خواهد شد.
فلاح چم آسمانی افزود: در نایین نیز اراضی تأمین شده و در حال آمادهسازی است و پس از فراهم شدن شرایط، واگذاریها محقق میشود.
برنامه جدید تأمین مسکن زوجهای جوان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه از اجرای مأموریت جدید دولت برای تأمین واحدهای مسکونی زوجهای جوان خبر داد و بیان کرد: در قالب طرح تأمین واحدهای مسکونی برای زوجهای جوان که از آن به عنوان طرح استیجار نیز یاد میشود، تکالیف جدیدی به استان محول شده و واحدهای مسکونی آماده در حال شناسایی است.
فلاحچمآسمانی افزود: در شهر جدید بهارستان تاکنون ۴۱ واحد و در شهر جدید فولادشهر ۶۰ واحد برای این طرح تأمین شده و همکاران ما در شهرهای جدید در حال تکمیل و تجهیز این واحدها هستند. همچنین در سطح استان و برخی شهرستانها مذاکرات برای خرید آپارتمانهای آماده در حال انجام است.
وی ادامه داد: بخشی از واحدهای نیمهتمام طرحهای اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که فاقد متقاضی هستند یا متقاضیان آنها انصراف دادهاند نیز میتواند در چارچوب ضوابط از سوی سازمان ملی زمین و مسکن خریداری و پس از تکمیل، تجهیز و آمادهسازی، در سالهای آینده وارد چرخه طرح تأمین مسکن زوجهای جوان شود.
تأمین زمین برای بیش از ۵۷ هزار متقاضی
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با تشریح وضعیت کلی متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن گفت: از سهم ۲۴۳ هزار واحدی استان در برنامه چهار ساله ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، پس از انجام پالایشهای لازم، حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار متقاضی حائز شرایط شناسایی شدند که تاکنون برای حدود ۵۷ هزار نفر در قالبهای مختلف شامل گروه ساخت، انبوهسازی و پیمانکاری، تأمین زمین و تعیین تکلیف انجام شده است.
فلاحچمآسمانی افزود: حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار متقاضی در شهر جدید بهارستان به دلیل نبود زمین مناسب، تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند. همچنین در برخی شهرهای شهرستانهای شاهینشهر، خمینیشهر، فلاورجان و برخی شهرهای شهرستان مبارکه نیز با محدودیت جدی در تأمین زمین مواجه هستیم.
وی گفت: برای حل این مسئله، روشهای مختلفی از جمله خرید زمین و توافق با مالکان بخش خصوصی در حال پیگیری است تا در صورت فراهم شدن شرایط، متقاضیان باقیمانده نیز تعیین تکلیف شوند.
ظرفیت ۶ تا ۷ هزار خانوار در اراضی غرب شاهینشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اراضی الحاقشده در غرب شاهینشهر تصریح کرد: در این اراضی ظرفیت ورود حدود ۶ تا ۷ هزار خانوار فراهم شده است که اولویت با بومیان و ساکنان شهرستانهای شاهینشهر و خمینیشهر خواهد بود و در صورت وجود ظرفیت و احراز شرایط، امکان استفاده متقاضیان واجد شرایط از شهر اصفهان نیز بررسی میشود. فلاحچمآسمانی ادامه داد: علاوه بر این، برای تعیین تکلیف بخشی از متقاضیان باقیمانده، بیش از یکهزار و ۲۰۰ هکتار زمین در روستاهای واقع در حریم شهرها و سایر روستاهای استان در کمیتههای مربوطه الحاق و در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای بخشی از متقاضیانی که در شهرها امکان تأمین زمین برای آنها وجود ندارد، ظرفیت روستاهای نزدیک محل ثبتنام آنها پیشنهاد خواهد شد و متقاضیان در صورت تمایل میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
احتمال ثبتنام مجدد در برخی شهرها
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره امکان ثبتنام جدید در طرحهای حمایتی مسکن نیز گفت: در حال حاضر ثبتنام عمومی جدید در سطح استان نداریم، اما در صورتی که اراضی جدید در برخی شهرها شناسایی و مراحل قانونی الحاق و تأمین زمین آنها طی شود، امکان بازگشایی سامانه و ثبتنام متقاضیان جدید متناسب با ظرفیت زمین فراهم خواهد شد. فلاحچمآسمانی تاکید کرد: در یکی دو شهر استان ظرفیتهای جدیدی شناسایی شده که پس از طی فرآیندهای قانونی در کمیتههای تخصصی و اعلام رسمی به وزارت راه و شهرسازی، در صورت موافقت، ثبتنام جدید برای همان ظرفیت مشخص انجام خواهد شد. وی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان این است که از حداکثر ظرفیتهای موجود برای تأمین زمین و مسکن استفاده شود و با بهرهگیری از ظرفیت اراضی شهری، الحاق اراضی جدید، خرید و توافق با مالکان و همچنین ظرفیت روستاها، زمینه تعیین تکلیف متقاضیان باقیمانده فراهم شود.