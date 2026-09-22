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در سومین مرحله قرعه کشی شهر زرین شهر و هفتمین مرحله در شهرستان لنجان، ۲۳۱ خانواده در این شهرستان صاحب پلاک زمین شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مجید کیانی، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان، افزود: سومین مرحله قرعهکشی شهر زرینشهر و هفتمین مرحله در شهرستان لنجان، با هدف تعیین پلاک خانوادههای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد.
وی افزود: در این مرحله، ۲۳۱ خانواده واجد شرایط در قالب ۱۱۶ قطعه زمین تعیین پلاک شدند و فرآیند تخصیص پلاک به متقاضیان محقق شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان با اشاره به روند اجرای برنامه تأمین زمین برای خانوادههای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زرینشهر گفت: با برگزاری سه مرحله قرعهکشی در این شهر، تاکنون ۶۰۰ خانواده تعیین تکلیف شدهاند.
کیانی تاکید کرد: تأمین و تخصیص زمین به خانوادههای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در چارچوب قانون و با هدف حمایت از خانوادههای واجد شرایط انجام میشود و روند تعیین تکلیف سایر متقاضیان واجد شرایط در شهرستان لنجان نیز در حال پیگیری است.