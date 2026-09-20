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در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۴۵ بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار با حمایت خیرین و همکاری اداره بهزیستی شهرستان اهواز، به دانشآموزان زیر پوشش مرکز تامین و توسعه قدس اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سپیده حیدری، رئیس مرکز تامین و توسعه قدس در حاشیه مراسم اهدای بسته های تحصیلی به دانش آموزان نیازمند، ارزش ریالی بستههای توزیع شده را یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: همه این اقلام با مشارکت و همراهی خیرین تهیه و به دانشآموزان نیازمند اهدا شده است.
حسینپور، مدیر اداره بهزیستی شهرستان اهواز ضمن قدردانی از مشارکت خیرین در این امر خداپسندانه، اظهار کرد: پویش «همه حاضر» تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و تلاش میشود با بسیج امکانات و حمایت خیرین، نیازهای تحصیلی سایر دانشآموزان کمبرخوردار نیز تأمین شود.
وی میگوید: پویش «همه حاضر» با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، از تمامی نیکوکاران و گروههای مردمی دعوت میکند تا با مشارکت در تأمین اقلام آموزشی، در مسیر توانمندسازی کودکان و نوجوانان گام بردارند.
حسین پور تاکید کرد: حمایت از تحصیل دانشآموزان نیازمند، سرمایهگذاری برای ساخت آیندهای روشن است تا هیچ کودکی به دلیل مشکلات مالی از گردونه آموزش بازنماند.