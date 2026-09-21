برای نخستین بار در صنعت آب و فاضلاب کشور، آبفای استان اصفهان در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موفق به دریافت و تمدید هشت استاندارد ملی و بین‌المللی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این استاندارد‌ها در حوزه‌های مدیریت کیفیت، مدیریت آثار زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت انرژی، الزامات عمومی صلاحیت آزمایشگاه، رسیدگی به شکایات مشتریان، پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری و نظام آراستگی محیط کار است که آبفای استان اصفهان به‌عنوان نخستین شرکت در صنعت آب و فاضلاب کشور موفق به دربافت و تمدید آن در بازه زمانی دوساله شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در همین خصوص گفت: این دستاورد‌ها به منظور بهبود فرآیند‌های سازمانی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری و تقویت رضایت مشترکان محقق شده است.

ناصر اکبری افزود: در سال ۱۴۰۵ دو استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۰۰۰۲ در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو ۱۰۰۰۴ در حوزه پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری دستاورد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان دریافت شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در حوزه سیستم مدیریت کیفیت، دریافت شد و چهار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت زیست‌محیطی)، ایزو ۴۵۰۰۱ (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی) و ایزو ۱۷۰۲۵ (الزامات عمومی صلاحیت آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب) تمدید شد.

اکبری تاکید کرد: استاندارد‌های ایزو ۱۴۰۰۱، ایزو ۴۵۰۰۱، ایزو ۵۰۰۰۱ و ایزو ۱۷۰۲۵ و نظام آراستگی محیط کار نیز پیش‌تر در سال ۱۴۰۳ صادر شده بود که در سال ۱۴۰۴ تمدید شد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان درباره کارکرد این استاندارد‌ها گفت: ایزو ۹۰۰۱ چارچوبی نظام‌مند برای مدیریت کیفیت و بهبود فرآیند‌ها را فراهم می‌کند؛ ایزو ۱۴۰۰۱ بر مدیریت آثار زیست‌محیطی، استفاده بهینه از منابع و مدیریت پسماند متمرکز است؛ و ایزو ۴۵۰۰۱ با هدف شناسایی و کنترل مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی و ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط کار اجرا می‌شود.