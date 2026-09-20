به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۸ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۳۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۹ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَیْبٍ النَّبِیِّ (صلی الله علیه) أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ فَقَالَ (علیه السلام) یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْیَارِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی.

خداى تعالى به شعیب پیامبر وحى فرمود که: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد: چهل هزار نفر بدکار را، شصت هزار نفر از نیکانشان را. شعیب عرض کرد: پروردگارا! بدکاران سزاوارند، اما نیکان چرا؟ خداى عز و جل به او وحى فرمود که: آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند. (کافى (ط-الاسلامیه) ج ۵، ص ۵۶، ح ۱ - مشکاة الانوار ص ۵۱)

احکام شرعی:

غسل در زير باران

سوال) غسل در زير باران صحيح است؟

جواب) غسل ترتيبى اشکال ندارد و آب باران را هم جزو آب غسل حساب کنيد. (استفتائات مقام معظم رهبری)