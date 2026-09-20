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به گزارش اداره هواشناسی تا پایان هفته وضعیت جوی استان پایدار است و پدیده قابل ملاحظهای پیش بینی نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،به گزارش اداره هواشناسی از فردا سرعت وزش باد در سطح استان به ویژه نیمه شرقی استان گاهی شدید است و موجب خیزش غبار محلی میشود.
در شبانه روز گذشته هزارکانیان با حداقل دمای ۲ درجه سانتی گراد و سلین با حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتی گراد به ترتیب خنکترین و گرمترین مناطق استان بودند.
دمای هوای سنندج نیز فردا بین ۸ تا ۳۲ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.