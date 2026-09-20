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اخبار کوتاه از نقاط مختلف استان کردستان را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نژاد جهانی فرماندار مریوان با اشاره به تصویب نهایی طرح جامع مرز باشماق از آغاز تحول در زیرساختها و خدمات تجاری در این مرزبین المللی خبر داد.
جهانی همچنین با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، مقابله قاطع با قاچاق و ناهنجاریها را اولویتِ دستگاههای مسئول دانست.
در قالب طرح همکلاسی آسمانی در بیجار ۸۵ بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان محله تخت بیجار توزیع شد.
رئیس شبکه دامپزشکی قروه از کشف و معدومسازی بیش از ۳ تن گوشت مرغ غیرقابل مصرف در این شهرستان خبر داد.