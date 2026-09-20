ترامپ باید از قدرت ایران درس عبرت بگیرد

هر روز ابعاد جدیدتری از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه رو می‌شود، خساراتی که حالا نظامیان ارشد آمریکایی فرستنده این اطلاعات به رسانه‌ها هستند که دیگر نمی‌خواهند در زمین سوخته ترامپ بازی کنند.