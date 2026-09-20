به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حشمتیان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، عدالت آموزشی، هویت بخشی و توجه به کرامت دانش‌آموزان را از رسالت‌های مهم آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: مدرسه باید محیطی امن و امیدبخش برای رشد دانش‌آموزان باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: قرآن و نماز در اولویت برنامه‌های تربیتی مدارس قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در این دیدار گفت: توجه به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی باید بیش از پیش مورد توجه آموزش و پرورش قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین پور ذهبی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تاکید کرد باید زندگی شهدا و ابعاد جنایات دشمن برای دانش آموزان و نسل جوان تبیین شود.

در ادامه لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش به نماینده ولی‌فقیه در استان اهدا شد.