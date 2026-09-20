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ایستادگی مردم در سنگر خیابان و برگزاری جشن ازدواج زوج های جان فدای لرستانی در میان موج پرچم ها قاب دیگری از همراهی ایرانیان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، مردم ولایی و انقلابی استان لرستان در دویستوسومین شب حضور حماسی در سنگر دفاع از ولایت و وطن با گامهای استوار و مشت های گره کرده به خیابان ها آمدند و فریاد خونخواهی امام شهید، بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفاع از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.
در این شب های حضور غیرت و مقاومت، زوجهای جوان جشن آغاز زندگی مشترک خود را با مردم قسمت کردند و خیابان شهر، قاب دیگری از همدلی و همراهی برای ایرانیان شد.