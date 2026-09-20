به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، مردم ولایی و انقلابی استان لرستان در دویست‌وسومین شب حضور حماسی در سنگر دفاع از ولایت و وطن با گام‌های استوار و مشت های گره کرده به خیابان ها آمدند و فریاد خونخواهی امام شهید، بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفاع از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.

در این شب های حضور غیرت و مقاومت، زوج‌های جوان جشن آغاز زندگی مشترک خود را با مردم قسمت کردند و خیابان شهر، قاب دیگری از همدلی و همراهی برای ایرانیان شد.



