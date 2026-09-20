رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: امپراتوری آمریکا در ظاهر سلطه و قدرت برتر خود را به نمایش می‌گذارد، اما در واقعیت کاملاً آسیب‌پذیر و در معرض خطر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در روز‌های اخیر هلدینگ بانکداری جی‌پی‌مورگان گزارش هفتگی پیش‌بینی بازار نفت خود را با جمله‌ای غیرمنتظره آغاز کرد: «برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری با ایران، ما هیچ چشم‌انداز پایه‌ای (سناریوی مبنا) در اختیار نداریم. ما واقعاً نمی‌دانیم چگونه باید سرانجام این وضع را مدل‌سازی و پیش‌بینی کنیم.»

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضع بی‌سابقهٔ تحلیلگران بزرگ بازار‌های مالی، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: این وضع دقیقاً شبیه پارادوکس شرودینگر است: امپراتوری آمریکا در حکم همان کابینت شرودینگر با بشقاب‌های در حال سقوط است؛ در ظاهر هژمونی و قدرت برتر خود را به نمایش می‌گذارد، اما در واقعیت کاملاً آسیب‌پذیر و در معرض خطر است و تلاش می‌کند ایران را بدون هیچ پیامد و تاوانی خفه کند که این غیرممکن است.

وی همچنین نوشت: این بازی پایانی در هیچ مدلی قابل پیش‌بینی و شبیه‌سازی نیست. درِ این کابینت بالاخره باز خواهد شد، و از همین حالا دست ایران روی دستگیره در است و شرایط را کنترل می‌کند.

قالیباف در این توییت از میم (Meme) معروف اینترنتی بشقاب‌های شرودینگر استفاده کرد. تصویری که در آن بشقاب‌ها به ظاهر سالم ولی هر لحظه در آستانه شکستن هستند! تصویری برای نشان دادن وضع در معرض آسیب و شکنندهٔ آمریکا در منطقه!