تجمعات شبانه مردم قم در حمایت از نظام و انقلاب اسلامی، با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌ها وارد دویست‌وسومین شب شد و حاضران بر تداوم حمایت از آرمان‌های انقلاب و پاسداری از خون شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تجمعات شبانه مردم قم که با حضور کودکان، جوانان، خانواده‌ها و سالمندان برگزار شد، اقشار مختلف مردم با حضور در خیابان بر حمایت از نظام و انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران در این تجمع، رسیدگی مسئولان به مشکلات معیشتی و گرانی‌ها، توجه به مطالبات مردم و ادامه مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی را از مهم‌ترین خواسته‌های خود عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با سردادن شعار‌هایی از جمله الله اکبر و رهبر ادامه دارد، بر حمایت از رهبری و ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.

تجمع شب گذشته مردم قم همزمان با ایام میلاد امام حسن عسکری علیه‌السلام برگزار شد و برخی حاضران با اشاره به فرهنگ مهدویت، بر امید به ظهور حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف و آمادگی برای یاری ایشان تأکید کردند.

این تجمعات شبانه مردم قم طی ۲۰۳ شب متوالی ادامه داشته است.