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دنیا چطور جلوی نفوذ ایستاده است؟

به تازگی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس در حال بررسی می باشد که تاکنون حدودا دو سوم مفاد آن تصویب شده، اما ببینیم دنیا چطور جلوی نفوذ ایستاده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۲۱:۳۸
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برچسب ها: خطر نفوذ ، مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس
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