به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان بیان داشت: پس از آغاز دور جدید رزمایش سراسری پایش آفت‌کش‌ها و نظارت‌های قرنطینه‌ای, دومین مرحله از این پایش با شعار پایش آفت‌کش‌ها، نظارت‌های قرنطینه‌ای، کشاورزی ایمن و امنیت غذایی در شهرستان شوش برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر نحوه عرضه و توزیع نهاده‌های کشاورزی، اظهار کرد: این پایش با هدف ارتقای سطح نظارت بر فعالیت مراکز عرضه سموم و آفت‌کش‌های گیاهی و اطمینان از عرضه صحیح، قانونی و ایمن نهاده‌های کشاورزی اجرا شد.

بهرامیان افزود: در جریان این مانور، مراکز عرضه سموم و آفت‌کش‌های گیاهی از نظر داشتن مجوز فعالیت، شرایط نگهداری و انبارش سموم، تاریخ تولید و انقضا، برچسب و مشخصات فنی محصولات و همچنین رعایت ضوابط مربوط به عرضه سموم غیرمجاز و قاچاق مورد بررسی و پایش قرار گرفتند.

بهرامیان ادامه داد: در این مانور چهار فروشگاه عرضه سموم و نهاده‌های کشاورزی مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت که برای سه فروشگاه، به دلیل عدم حضور مسئول فنی و تمدید نشدن پروانه مسئول فنی، اخطاریه صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش تأکید کرد: نظارت مستمر بر مراکز عرضه نهاده‌های کشاورزی، نقش مهمی در جلوگیری از مصرف سموم غیرمجاز، صیانت از سلامت محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی دارد و این پایش‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ادامه خواهد داشت.