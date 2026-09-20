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قاب‌های ماندگار از حماسه سازی مردم غیور ایران

دویست و سه شب از حضور مردم در میدان‌ها گذشت، شب‌هایی که هر کدام از آن یک خاطره، یک تصویر و یک روایت ساخته‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹- ۲۱:۱۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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