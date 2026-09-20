دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی از بستری شدن این مرجع تقلید در یکی از بیمارستان‌های قم و درخواست از مؤمنان برای دعا جهت شفای عاجل و بهبودی کامل ایشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اطلاعیه دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، ایشان شامگاه جمعه ۲۷ شهریور برای پیگیری روند درمان و مراقبت‌های پزشکی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شدند.

در این اطلاعیه آمده است که آیت‌الله شبیری زنجانی هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارند و اقدامات درمانی و پزشکی درباره ایشان در حال انجام و پیگیری است.

دفتر این مرجع عالی‌قدر ضمن قدردانی از پیگیری‌ها و ابراز نگرانی مردم و علاقه‌مندان، از عموم مؤمنان درخواست کرده است با استغاثه به درگاه خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، برای شفای عاجل و بهبودی کامل ایشان دعا کنند.