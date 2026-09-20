فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از کشف ۲ هزار و ۱۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ علی یوسفخانی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خدابنده حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی از خودرو‌های توقیفی بازرسی، که ۲ هزار و ۱۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ یوسفخانی با اشاره به ارزش ۳ میلیارد ریالی سوخت قاچاق مکشوفه گفت: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو نیسان توقیف و به همراه متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.