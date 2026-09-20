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فرودگاه بینالمللی کیش در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۷ شهریور با انجام ۱۵۷ پرواز ورودی و خروجی، ۱۶ هزار و ۹۷۹ مسافر را جابهجا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار در این مدت، ۷۸ پرواز ورودی و ۷۹ پرواز خروجی در فرودگاه بینالمللی کیش انجام شد.
۹ هزار و ۷ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش شدند و ۷ هزار و ۹۷۲ مسافر نیز کیش را ترک کردند و در مجموع ۱۶ هزار و ۹۷۹ مسافر از مسیر هوایی جابهجا شدند.
شرکت هواپیمایی کیش با انجام ۴۰ پرواز ورودی و ۴۱ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بینالمللی کیش به خود اختصاص داد.
شرکتهای هواپیمایی ایران ایرتور، زاگرس، کارون، سپهران، فلایپرشیا، پارس، اطلس، فلایکیش و مهر نیز در این مدت با انجام پروازهای ورودی و خروجی، در جابهجایی مسافران به مقصد و از مبدأ کیش مشارکت داشتند.