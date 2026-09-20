بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، شهرستان امیدیه با ثبت دمای ۴۴.۷ درجه گرم‌ترین شهر استان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، شهرستان امیدیه با ثبت دمای ۴۴.۷ درجه گرم‌ترین شهر استان بود و رامشیر با ۴۴.۳، شوش با ۴۴.۲، آغاجاری با ۴۴، هندیجان با ۴۳.۹ و رامهرمز با ۴۳.۴ درجه سلسیوس در رتبه‌های بعدی بیشترین دمای ثبت‌شده در خوزستان قرار گرفتند.

دمای آبادان، اهواز و مسجدسلیمان نیز ۴۳.۱ درجه سلسیوس گزارش شد. همچنین دمای حسینیه و ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۳ درجه ثبت شد.

در دیگر ایستگاه‌ها، بندر ماهشهر و بهبهان ۴۲.۹، شوشتر و صفی‌آباد دزفول ۴۲.۷، بستان ۴۲.۶، شادگان و گتوند ۴۲.۲، ایذه ۴۲.۱، هویزه ۴۲، هفتکل ۴۱.۵ و لالی ۴۰.۷ درجه سلسیوس گزارش شد.

کمترین دمای بیشینه نیز با ۳۵ درجه سلسیوس در دزپارت ثبت شد.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای بیشینه استان ۴۲.۶ درجه سلسیوس بوده و اطلاعات از ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان دریافت شده است.