به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم جشن فارغ التحصیلی دوره آکادمی داوران آسیا که در دو گروه و در مجموع با ۹۰ داور از کل قاره کهن و حضور چهار داور ایرانی پیگیری شده بود پایان یافت.

این دوره در طی سه سال و با ۶ کلاس حضوری در مالزی برگزار و از ۴ نماینده ایران در این کلاس تنها حامد سیری داور ارزنده و گیلانی فوتبال ایران موفق به فارغ التحصیلی این دوره شد.

در صورت قرار دادن نام این داور از سوی فدراسیون فوتبال در لیست بین المللی داوران ایران وی بعنوان داور الیت آسیا دست خواهد یافت.