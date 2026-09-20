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در راستای تقویت سرمایههای اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای نظام سنتی در مدیریت بحرانهای اجتماعی، همایش جامع «ریشسفیدان و بزرگان لردگان» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این نشست که با هدف ایجاد همافزایی میان نهادهای حکومتی و ساختارهای سنتی و محلی برگزار شد بر این نکته استوار بود که مشارکت فعال بزرگان و ریشسفیدان در تبیین ارزشهای اخلاقی و حل و فصل اختلافات، نقشی کلیدی در کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقای سطح امنیت در سطح شهرستان و روستاها ایفا میکند.
در این همایش، با تحلیل وضعیت موجود، چالشهای امنیتی و اجتماعی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و حاضرین بر لزوم بهکارگیری روشهای عرفی و سنتی در کنار تدابیر قانونی برای حل مسائل محلی تأکید کردند.