فولاد خراسان برای حمایت از طرح‌ های مشترک با دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حوزه‌ های آموزشی، پژوهشی، درمانی، طب کار و سلامت کارکنان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و هیئت همراه، با اشاره به ظرفیت‌ های علمی و تخصصی دانشگاه، اظهار کرد: حضور نیروهای بومی و مدیرانی که با مسائل منطقه از نزدیک آشنا هستند، می‌ تواند در پیشبرد برنامه‌ ها و توسعه همکاری‌ های مشترک مؤثر باشد و فولاد خراسان نیز در مسیر تقویت این ارتباط، نگاه حمایتی و مثبتی خواهد داشت.

محمد رضا سجادیان راه‌ اندازی مرکز رادیوآنکولوژی نیشابور را یکی از اقدامات مهم در توسعه خدمات تخصصی سلامت منطقه دانست و گفت: ایجاد این مرکز می‌ تواند نیشابور را به یکی از قطب‌ های ارائه خدمات سلامت، به‌ ویژه در حوزه بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌ های خاص، در شرق کشور تبدیل کند و زمینه خدمت‌ رسانی به بیماران شهرستان‌ های اطراف را نیز فراهم آورد.

وی بر تدوین تفاهم‌ نامه همکاری میان این شرکت و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تأکید کرد و افزود: این تفاهم‌ نامه می‌ تواند چارچوب مشخصی برای همکاری‌ های متقابل در حوزه‌ های آموزشی، پژوهشی و توسعه‌ ای ایجاد کند و زمینه استفاده هدفمند از ظرفیت‌ های دو مجموعه را فراهم سازد.

وی همچنین از آمادگی این مجموعه برای حمایت از فعالیت‌ های دانش‌ بنیان دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: در صورت تعریف طرح‌ های مشخص در چارچوب تفاهم‌ نامه، این شرکت آمادگی دارد که حمایت‌ های لازم را از طرح‌ های دانش‌ بنیان و پژوهشی مرتبط با نیازهای صنعت و سلامت به عمل آورد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حوزه‌ های تخصصی، بر توسعه همکاری در زمینه طب کار و سلامت کارکنان تأکید کرد و گفت: بخشی از فعالیت کارکنان فولاد در شرایط خاص محیطی و در معرض عواملی مانند گرما و گرد و غبار انجام می‌شود و توجه به سلامت جسمی و روانی این نیروها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو می‌ توان از ظرفیت‌ های دانشگاه در حوزه طب کار، روان‌ شناسی و سایر خدمات تخصصی سلامت استفاده کرد.

وی در ادامه توسعه روان‌ شناسی صنعتی را یکی از زمینه‌ های قابل توجه برای همکاری با دانشگاه عنوان کرد و افزود: این حوزه می‌ تواند در ارتقای سلامت روان کارکنان، بهبود شرایط محیط کار و توجه تخصصی‌ تر به مسائل نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد و دانشگاه می‌ تواند با توجه به ظرفیت‌ های علمی خود، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین درباره راه‌ اندازی و توسعه درمانگاه فولاد خراسان گفت: این مجموعه می‌ تواند با استفاده از ظرفیت‌ های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حوزه آموزش و خدمات تخصصی، به ارائه خدمات مناسب‌ تر به کارکنان و خانواده‌ های آنان کمک کند و زمینه همکاری مشترک در این بخش نیز قابل پیگیری است.

سجادیان با اشاره به سابقه همکاری میان دو مجموعه، به تداوم تعاملات انجام‌ شده در سال‌ های گذشته از جمله دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: فولاد خراسان برای تقویت این ارتباط و ادامه همکاری‌ ها آمادگی دارد و موضوعات مطرح‌ شده در این نشست نیز در چارچوب همکاری‌ های مشترک پیگیری خواهد شد.

وی در پایان، ضمن استقبال از توسعه ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از رئیس دانشگاه و هیئت همراه برای بازدید متقابل از ظرفیت‌ های مجتمع فولاد خراسان دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد این دیدار، زمینه‌ ساز تقویت همکاری‌ های دو مجموعه در حوزه سلامت، آموزش و پژوهش باشد.