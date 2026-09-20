تیم فوتبال آتلتیکومادرید در هفته هفتم لیگای اسپانیا مقابل رئال مادرید به برتری رسید.

هفته هفتم لیگای اسپانیا، شکست رئال مادرید ده نفره مقابل آتلتیکومادرید

هفته هفتم لیگای اسپانیا، شکست رئال مادرید ده نفره مقابل آتلتیکومادرید



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال آتلتیکو مادرید در هفته هفتم لیگای اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک رئال مادرید را شکست داد و با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت و رئال مادرید هم با ۱۵ امتیاز به رده سوم سقوط کرد.

تیبو کورتوا، دروازه‌بان رئال مادرید، در نیمه نخست چند بار با مهار موقعیت‌های خطرناک، تیمش را نجات داد و دروازه رئال را در برابر فشار اتلتیکو بسته نگه داشت.

در نیمه نخست همچنین یک صحنه جنجالی داوری رقم خورد. بازیکنان رئال مادرید پس از خطای رومرو روی جود بلینگام خواستار اخراج او شدند، اما داور پس از بررسی صحنه با استفاده از فناوری ویدئویی، تنها یک کارت زرد به این بازیکن نشان داد و نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم را آتلتیکومادرید بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۵۰ خطای دن هویسن روی جولیانو سیموئنه مرتکب خطای پنالتی در محوطه جریمه شد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد. دن هویسن هم پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدئویی، به دلیل اینکه مهاجم اتلتیکو در موقعیت تک به تک بود با کارت قرمز اخراج شد تا رئال ۱۰ نفره شود.

الکس گریمالدو، ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد تا اتلتیکومادرید یک بر صفر جلو بیفتد.

در ادامه با توجه با ۱۰ نفره شدن رئال، این آتلتیکو بود که جسورتر و رو به جلوتر به بازی ادامه داد تا اختلاف را بیشتر کند.

جاناتان دیوید در دقیقه ۵۹ اتلتیکو را به گل دوم هم رساند تا کار رئال مادرید برای بازگشت سخت‌تر شود. این بار سیمئونه در نقش گلساز ظاهر شد و سانتر او را دیوید در دهانه در محوطه شش قدم با یک ضربه سریع، تبدیل به گل دوم اتلتیکو کرد.

در ادامه باز هم این آتلتیکو بود که برای گل‌های بیشتر روی دروازه رئال خیمه زده بود. در دقیقه ۶۶ یک بار کورتوا و در توپ برگشتی که توسط خولین آلوارز زده شد، ابراهیمه کوناته توپ را با ضربه سر از درون دروازه بیرون کشید تا نتیجه ۳ بر صفر نشود.

در ۲۰ دقیقه پایانی رئال با وجود ۱۰ نفره بودن برای جبران رو به جلوتر بازی کرد. فشار رئال در دقیقه پایانی وقت‌های قانونی به نتیجه رسید و آنتونیو رودیگر در دقیقه ۸۹ دروازه آتلتیکو را باز کرد و در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان تمام شد.