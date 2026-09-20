رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول از موفقیت کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در احیای مرد ۷۵ ساله‌ای که دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر کاهش سطح هوشیاری و متعاقب آن ایست قلبی و تنفسی یک مرد ۷۵ ساله، بلافاصله نزدیک‌ترین تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ دزفول به محل اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور بر بالین بیمار، بدون فوت وقت اقدامات تخصصی احیای قلبی ریوی را آغاز کردند و با انجام اقدامات لازم، موفق به بازگرداندن علائم حیاتی بیمار شدند.

معمارزاده با اشاره به اهمیت زمان در بیماران دچار ایست قلبی و تنفسی گفت: خوشبختانه با حضور سریع تیم اورژانس و انجام به‌موقع اقدامات احیایی، علائم حیاتی بیمار بازگشت و پس از تثبیت شرایط، برای ادامه روند درمان به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان فوریت‌های پزشکی، از عباس کامیابی و ابوالفضل زرنگ به دلیل اقدام سریع و مؤثر در این عملیات احیا تقدیر کرد.

وی در پایان تصریح کرد: در موارد ایست قلبی و تنفسی، هر ثانیه اهمیت دارد و تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ و آغاز فوری اقدامات درمانی می‌تواند نقش مهمی در بازگشت علائم حیاتی و نجات جان بیمار بداشته باشد.