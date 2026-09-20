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معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مسئله خونخواهی باید از مرحله شعار و پرچمگردانی صرف فراتر برود تا افول نکند بلکه به زندگی انسانها متصل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی در نشست نخبگانی «خونخواهی امام شهید» در شهرکرد با اشاره به اینکه قصاص، انتقام و خونخواهی هر یک معانی خود را دارد، افزود: مضامین نورانی قرآن کریم در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» (بقره/۱۷۹) نقطه محوری و مبنایی مواجهه با این امر است.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه مسئله انتقام نباید آنچنان پردامنه شود که هیچگاه به نقطه تحقق در عصر کنونی نرسد، گفت: اگرچه ظهور یا اخراج آمریکا از منطقه رتبهها و مراحلی از انتقاماند، اما امروز باید دید انتقام و قصاص در کدام نقطه اثرگذار است؛ فهم ما این است که وقتی از قصاص به معنای قرآنی و به معنی دقیق گرفتن انتقام سخن میگوییم، جان کسانی باید هدف قرار گیرد که در فهرست جنایتکاران قرار دارند.
عزتزمانی با تأکید بر شعار «باید برخاست» و طرح خواستههای مختلف جامعه ذیل این شعار توسط برخیها، بیان کرد: معتقدیم باید برخاست یک معنا بیشتر ندارد و آن هم برخاستن برای قصاص خون آقای شهید ایران و همه شهدا است.
نقطه اثرگذار و کلیدی خونخواهی امام شهید، دقیقاً قصاص قاتلان است
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: نقطه اثرگذار و کلیدی خونخواهی امام شهید و شهدای والامقام، دقیقاً قصاص قاتلان است لذا در این نقطه باید محکم بایستیم یعنی مطالبه و تلاش برای ایجاد زیرساخت آن را فراهم کنیم.
عزتزمانی با طرح این پرسش که چگونه اراده عمومی برای تحقق قصاص و انتقام رهبر شهید شکل میگیرد، افزود: رهبر انقلاب در پیامشان درباره انتقام فهرستی را اعلام کردند که باید در مواجهه، مورد توجه قرار دهیم و ایشان به ما خط میدهند که نقطه مواجهه را کجا ببریم.