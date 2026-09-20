پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل از امضای تفاهمنامه همکاری با بنیاد ایرانشناسی در راستای توسعه ظرفیتهای فرهنگی و گسترش فرهنگ کتابخوانی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، روزبه فتاحی روز یکشنبه اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و اشاعه فرهنگ کتابخوانی در میان قشرهای مختلف به امضا رسید و رویکرد اصلی آن، بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و ایجاد بستری مناسب به منظور بهرهمندی گسترده جامعه کتابخوان از خدماتی متمایز است.
وی با بیان اینکه تفاهمنامه در ۱۲ ماده تنظیم شده است، اضافه کرد: بر این اساس امکانات، تجهیزات و فضاهای بالقوه هر ۲ مجموعه به منظور ترویج کتابخوانی و آشناسازی جامعه هدف با بحث ارزشمند تاریخ ایرانشناسی و استانشناسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل بیان کرد: طرفین در این راستا متعهد به مشارکت در طرحهای توسعه کتابخوانی، برگزاری مسابقهها، نشستهای تخصصی کتابخوانی و اجرای طرحهای ترویجی خلاقانه از جمله برگزاری جشنوارههای کتابخوانی خواهند بود.
فتاحی با اشاره به تقویت منابع کتابخانههای استان اردبیل در ماههای اخیر افزود: همچنین برنامهریزیهایی برای رونمایی، نقد و بررسی کتابهای مرتبط با تاریخ و فرهنگ اردبیل و برگزاری نمایشگاههای مشترک اسناد تاریخی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۷۹ باب کتابخانه عمومی با بیش از یک میلیون جلد کتاب در استان اردبیل فعال است که از این تعداد ۶۳ باب نهادی و ۱۶ باب مشارکتی میباشد و در مجموع افزون بر ۶۴ هزار نفر عضو فعال دارد.