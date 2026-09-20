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مردم گیلان در شبی دیگر از تجمعات شبانه خود در میدان شهدای ذهاب رشت، با اعلام وفاداری به رهبر معظم انقلاب و تعهد به آرمانهای شهدا، از رزمندگان برای صیانت از مرزهای کشور حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ملت مقاوم گیلان مانند مردم دیگر استانها برای تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب و دفاع از وطن، بار دیگر متحد و مقتدر در سنگر خیابان، پای به میدان نهادند.
این میدان داری شبانه پیامی صریح به جهانیان مخابره میکند، اینکه اتحاد، رمز پیروزی ایرانیان در تمامی عرصهها بوده، هست و خواهد بود.