خانه تشکل‌ های خراسان رضوی به عنوان محلی برای نشست ها، جلسات و فعالیت تشکل‌ های سیاسی و سازمان مردم نهاد این استان با حضور استاندار و فعالان سیاسی و اجتماعی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در آیین بهره برداری از این مجموعه معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: در سالهای گذشته برای فراهم کردن چنین فضایی رایزنی های شده بود اما اکنون این مکان برای تشکل های سیاسی و سمن ها در قالب ۲ طبقه، چندین اتاق و سالن اجتماعات که بعدا توسعه خواهد یافت فراهم و راه اندازی شده است.

محمدعلی نبی پور افزود: سعی بر این است که این مکان بیشتر تجهیز شود تا گردهمایی ها و فعالیت مجموعه های یاد شده در آن برگزار شود و البته تداوم فعالیت این مکان بلندمدت تر و طولانی تر باشد، این مکان یک فضای ملکی در اختیار مجموعه استان خراسان رضوی است، به همین خاطر پس از یک یا ۲ سال جابجا نخواهد شد.

وی بیان کرد: حدود یک هزار تشکل سیاسی و غیرسیاسی در خراسان رضوی فعالیت دارند که بیش از ۸۰۰ مورد از این تعداد سازمان های مردم نهاد با فعالیت تخصصی در نقاط مختلف استان هستند و همچنین ۵۰ حزب سیاسی در قالب تشکل های سیاسی فعالیت می کنند که بسیاری از این احزاب حتی در سطح ملی دارای جایگاه بوده و حرفی برای گفتن دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مجموعه سمن ها و تشکل های سیاسی استان در مجموع معادلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش بی بدیل دارند و از همه این کنشگران تشکر می کنم، بسیاری از این عزیزان بدون اینکه باری بردوش دولت بگذارند خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده اند.

وی گفت: وظیفه ما به عنوان دولت، حمایت و بسترسازی برای فعالیت و گسترش این سمن ها و تشکل های سیاسی در قالب کنشگری اجتماعی و سیاسی است.

نبی پور اظهار کرد: یکی از مشکلات در گذشته این بود که مکان فعالیت تشکل‌ ها بعد از مدتی به دلیل هزینه های مربوطه و نبود فرد مشخصی برای انجام امورات تعطیل می‌ شد، بنابراین با هماهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر استان و تشکل های مربوطه فردی برای فعالیت در این مرکز به طور ثابت بکارگیری و حق و حقوقش نیز پرداخت می شود، این فرد در ساعت اداری در محل خانه تشکل ها حضور خواهد داشت و بعد از ظهرها نیز با برنامه ریزی و هماهنگی امکان استفاده از این مکان برای تشکل ها وجود دارد.

وی به لزوم استفاده از سالن اجتماعات و مکان یاد شده طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی تاکید کرد و گفت: احزاب و تشکل ها، مطابق برنامه ای که توسط منشی تنظیم خواهد شد و در اختیار مجموعه‌ های مختلف قرار خواهد گرفت، از این بنا استفاده خواهند کرد.