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مدیرکل آموزش و پرورش قم از آمادگی کامل مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۵ هزار دانشآموز قمی در بیش از ۱۱ هزار کلاس درس مدارس دولتی و غیردولتی، سال تحصیلی جدید را به صورت حضوری آغاز میکنند.
محمدجواد محمدیسعید در خبر شبانگاهی شبکه نور با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش قم برای بازگشایی مدارس افزود: بیش از ۱۸ هزار و ۱۰۰ فرهنگی برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند و مانور بازگشایی مدارس نیز با موفقیت برگزار شده است.
وی تأکید کرد: مدارس قم از روز چهارشنبه اول مهر به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز میکنند و برنامهای برای آموزش مجازی در نظر گرفته نشده است.
مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین درباره دریافت وجه از والدین هنگام ثبتنام گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام و فصل تابستان ممنوع بوده و کمکهای داوطلبانه والدین نیز به بعد از آغاز سال تحصیلی موکول شده است.
محمدیسعید افزود: مواردی از دریافت وجه که از سوی والدین گزارش شده، بررسی و در موارد احراز تخلف، مدیران مربوط به هیئتهای بدوی معرفی شدهاند.
وی درباره کمبود فضای آموزشی در ناحیه دو آموزش و پرورش قم نیز گفت: در قالب طرح نهضت ملی توسعه عدالت در فضای آموزشی و پرورشی و با رویکرد محلهمحوری، دو قطعه زمین ۱۵ هزار متری در مناطق قلعه کامکار و شیخآباد شناسایی شده که برای احداث مجتمعهای آموزشی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش قم درباره توزیع کتابهای درسی نیز اظهار کرد: کتابهای دوره ابتدایی و متوسطه اول توزیع شده و توزیع کتابهای متوسطه دوم نیز آغاز شده است؛ بخشی از کتابهای فنیوحرفهای و کاردانش نیز در حال ارسال است و در اوایل مهر در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.