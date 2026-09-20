به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای سهیل معمارباشی با اشاره به اینکه با نهایی شدن اجرای این طرح رغبت دارندگان خودرو‌های فرسوده برای اسقاط خودرو بیشتر خواهد شد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی کرده است تا پایان سال ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کند.



جزییات بیشتر در گزارش ؛ مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما