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معاون حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می گوید: مقدمات استفاده از گواهی صرفه جویی مصرف سوخت برای اسقاط خودروهای فرسوده انجام شده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای سهیل معمارباشی با اشاره به اینکه با نهایی شدن اجرای این طرح رغبت دارندگان خودروهای فرسوده برای اسقاط خودرو بیشتر خواهد شد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی کرده است تا پایان سال ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کند.
جزییات بیشتر در گزارش ؛ مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما