به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بهروز فرخی با اشاره به نقش مزارع الگویی در انتقال یافته‌های علمی و فناوری‌های نوین به بهره‌برداران گفت: در راستای ارتقای دانش و مهارت کشاورزان و معرفی روش‌های نوین و کارآمد تولید، مزارع الگویی ترویجی در نقاط مختلف استان اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح، ۶۷ کشاورز به عنوان کشاورز اصلی و هزارو ۷۴ کشاورز به عنوان کشاورزان تابعی مشارکت دارند و مجموع سطح زیر کشت این مزارع شامل ۶۹۰ هکتار اراضی آبی و ۲۱ هزار و ۷۳۰ هکتار اراضی دیم است.

فرخی با بیان اینکه مزارع الگویی بستری مناسب برای مشاهده و ارزیابی عملی یافته‌های ترویجی توسط کشاورزان است، گفت: این مزارع با هدف معرفی الگو‌های مناسب کشت، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش هزینه‌ها و انتقال تجربیات و یافته‌های نوین بخش کشاورزی به بهره‌برداران اجرا می‌شوند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: گندم، گلرنگ، نخود علوفه‌ای، ذرت علوفه‌ای، عدس، پیاز، بالنگو، جو، گل محمدی، برنج و کتان از جمله محصولات تحت پوشش مزارع الگویی ترویجی استان هستند.

وی گفت: توسعه مزارع الگویی و استفاده از ظرفیت کشاورزان پیشرو، یکی از ابزار‌های مؤثر شبکه ترویج برای نزدیک‌تر کردن دانش و فناوری به عرصه تولید و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری سایر کشاورزان از تجربیات موفق و روش‌های نوین کشاورزی است.