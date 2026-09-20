به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد اظهار کرد: این شهرستان مرزی بر اساس برنامه‌ های ششم و هفتم توسعه کشور، دارای ۳ پایگاه مصوب اورژانس و فوریت‌ های پزشکی ۱۱۵ است که ساخت آنها نیاز به اختصاص زمین دارد.

سودابه نکوهی افزود: بیش از ۱۰ سال از تصویب ساخت این پایگاه‌ های اورژانس می‌ گذرد و در صورت حل و فصل چالش تخصیص زمین از سوی نهادهای متولی، هر ۳ پایگاه در سطح شهر تایباد استقرار خواهند یافت.

وی ادامه داد: شهرستان تایباد به علت وجود معبر بین‌ المللی دوغارون، تردد حجم بالایی از ناوگان تجاری و مسافران ایرانی و خارجی و همچنین جمعیت شهری بالا، نیاز مبرمی به گسترش زیرساخت‌ های فوریت‌های پزشکی و پیش‌ بیمارستانی دارد و تحقق این موضوع، همکاری ادارات و مشارکت خیران را می‌ طلبد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد بیان کرد: پایگاه اورژانس ۱۱۵ مرز دوغارون که از سال ۱۳۹۸ غیرفعال شده بود، در مهرماه امسال به چرخه خدمات‌ رسانی باز خواهد گشت و با استقرار یک دستگاه آمبولانس به همراه کارشناسان مربوطه فعالیت خود را از سر می‌ گیرد.

نکوهی با اشاره به عملکرد مرکز اورژانس و فوریت‌ های پزشکی شبکه بهداشت و درمان تایباد اضافه کرد: در یک سال گذشته ۳ هزار و ۹۶۳ مورد ماموریت در سطح این شهرستان ثبت شده که از این تعداد ۲ هزار و ۸۰۸ مورد ماموریت‌ های جاده‌ ای و هزار و ۱۵۵ مورد ماموریت‌ های درون‌ شهری بوده‌ اند.

وی تصریح کرد: کارشناسان اورژانس تایباد در همین مدت، تعداد ۴ مورد احیای قلبی-ریوی موفقیت‌ آمیز در صحنه عملیات امداد و نجات داشته و انجام ۱۲ مورد زایمان موفق در آمبولانس را نیز تسهیل کرده‌ اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: تاکنون ۱۷ جلسه از پویش سه‌ شنبه‌ های آموزشی در پایگاه‌ های اورژانس ۱۱۵ به منظور بازآموزی کارکنان برگزار شده و برنامه جامع آموزش همگانی برای توانمندسازی سازمان‌ ها و تشکل‌ ها در جریان است که نقش مؤثری در آگاهی در حوادث و افزایش سواد مدیریت بحران جامعه دارد.

نکوهی با بیان اینکه خیران در یک سال اخیر، ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به اورژانس کمک کرده‌ اند، افزود: نگهداری دوره‌ ای ناوگان عملیاتی از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است و مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صرف تعمیر و بازسازی ۲ دستگاه آمبولانس شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک دستگاه الکتروشوک قلبی خودکار به ارزش ۲۳۰ میلیون تومان و یک دستگاه نمونک (ماکت) پیشرفته احیای قلبی مجهز به حسگر با هدف ارتقای آموزش‌ های تخصصی به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان با کمک خیران خریداری شد.

شهرستان تایباد با ۱۴۸ هزار نفر جمعیت، متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان‌ولایت، ۳ شهر تایباد، کاریز و مشهدریزه و ۳۸ روستاست.