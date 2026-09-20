\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c\u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0646\u0627\u0635\u062d\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u062a\u0632\u0631\u06cc\u0642 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u060c \u06f1\u06f0 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0635 \u0645\u062c\u062f\u062f \u062a\u062d\u062a \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0628\u06cc\u0645\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\n\u00a0