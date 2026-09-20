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رئیس کل دادگستری لرستان گفت:کشت گیاهان ممنوعه در استان ممنوع و جرم است و با افراد متخلف برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه در استان گفت:کشت گیاهان ممنوعه در استان جرم است و با افراد متخلف برخورد قاطع قانونی و بازدارنده خواهد شد.
عمران علی محمدی همچنین بر ضرورت فعالسازی شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت در دادسراها و دادگاهها برای پروندههای مرتبط با کشت گیاهان ممنوعه تاکید کرد.
وی گفت: معاونان و افرادی که زمین و ابزار در اختیار کشت کنندگان گیاهان ممنوعه قرار می دهند به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت..
حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان هم گفت: همه دادستانها مؤظف شدند با رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا و دستگاه های امنیتی، مهر و موم مغازه های خرید و فروش ابزارها و ادوات کشت گیاهان ممنوعه را در دستور کار قرار دهند.