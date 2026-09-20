به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان، اتاق تاریک،اخ فضایی تخصصی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارائه خدمات هدفمند به افراد دارای اختلالات عصب‌تحولی از جمله ASD، SLD، CD، MD، ADHD، ID و ODD را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در ارزیابی دقیق‌تر، مداخلات زودهنگام و بهبود روند توانبخشی مراجعان داشته باشد.

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این طرح با تلاش و پیگیری دکتر اکبری و با حمایت و همراهی سید حسین مردی‌زاده، سرپرست بهزیستی شادگان به مرحله اجرا رسیده است.

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حمایت از برنامه‌های تخصصی و توسعه خدمات نوین، در راستای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف و پاسخگویی بهتر به نیازهای توانخواهان شهرستان دنبال می‌شود.

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