\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f1\u06f4 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0647 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n